Вице-премьер Италии: Я бы предпочел, чтобы Россия вступила в Евросоюз

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с критикой антироссийских санкций, заявив, что они вредят экономике Италии и не способствуют решению проблем Европы.

«Моя позиция всегда была ясна: санкции против России бесполезны, если вредны для итальянской экономики и для решения проблем, которые существуют на европейском континенте», – цитирует Сальвини РИА «Новости».

Как отметил Сальвини, некоторые СМИ до сих пор «ищут рубли», которые платят вице-премьеру за поддержку отмены антироссийских санкций. Он также заявил, что предпочел бы видеть в составе Евросоюза Россию, а не Турцию, долгое время пытающуюся найти путь для вхождения в ЕС,

«Вместо того, чтобы предположить вступление Турции в Европу, я бы предпочел, чтобы в Европу вступила Россия, если говорить начистоту», – выразил свою позицию вице-премьер.

«Мне кажется, что гораздо ближе к нашей истории, к нашей культуре, к нашей экономике, к нашим традициям такая страна, как Россия, а не такая страна, как Турция», – объяснил свою позицию Сальвини.

Ранее стало известно о попытке Италии заблокировать санкции ЕС против России.

В марте в Италии прошла акция против антироссийских санкций, наносящих ущерб итальянской экономике.