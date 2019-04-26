Трамп похвалил Путина за заявления по КНДР

Президент США Дональд Трамп высоко оценил заявления президента России Владимира Путина по ситуации на Корейском полуострове.

«Я ценю заявления президента Путина [по КНДР], сделанные им вчера. Думаю, что ситуация вокруг КНДР развивается хорошо, есть значительный прогресс», – сообщил Трамп, передает ТАСС.

Американский лидер также отметил вклад России и Китая в урегулирование корейского вопроса, объяснив позицию Пекина желанием не допустить соседства с ядерной державой.

«Я ценю, что Россия и Китай помогают нам. Я думаю, что Китай помогает нам, потому что не хочет, чтобы страна с ядерным оружием была их соседом. Также я думаю, что Китай помогает нам, потому что хочет заключить торговое соглашение, переговоры по которому идут хорошо», – сказал президент США.

Напомним, 25 апреля прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга. Путин также отметил, что Ким Чен Ын настроен, прежде всего, на защиту своих национальных интересов и на обеспечение безопасности.

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