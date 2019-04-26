В Керчи нашли работу для экипажа судна «Норд»

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин заявил, что власти города трудоустроили экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд».

«У нас есть с ними контакт. Была поставлена задача, и мы продолжили трудоустройство. На данный момент они работают у себя в рыбколхозе. Руководитель данной структурной организации нашел пока им работу и возможность оплаты, они ни в чем не нуждаются», – сообщил Бороздин, передает РИА «Новости».

Чиновник пояснил, что для рыбколхоза планируется закупить новый сейнер.

Напомним, украинские пограничники задержали российское судно в марте 2018 года. У экипажа изъяли паспорта. В октябре семерых украинских моряков судна ЯМК-0041 обменяли на семерых российских моряков с сейнера «Норд», но капитан судна Владимир Горбенко оставался за границей.

В феврале 2019 года Горбенко смог вернуться в Крым.