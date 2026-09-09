«Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.0 комментариев
Минкультуры предложили наделить правом вето на концерты скандальных звезд
В ОП предложили дать Минкультуры право вето на концерты скандальных артистов
Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил наделить Министерство культуры правом блокировать гастроли зарубежных исполнителей с сомнительной репутацией.
«Ограничивать приглашения артистов не стоит, хотя у многих звезд сомнительная репутация, и здесь, конечно, у Министерства культуры РФ должно быть право вето на такие случаи», – заявил Владислав Гриб, передает ТАСС.
При этом заместитель секретаря Общественной палаты подчеркнул, что окончательное решение о выборе исполнителей остается за организаторами мероприятий. Он добавил, что выступления иностранных артистов должны быть популярными и интересными для российской аудитории, а также призвал избегать лишних спекуляций вокруг этой темы.
В середине августа стало известно о планах американского рэпера Канье Уэста провести концерты на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Анонс вызвал огромный интерес, так как музыкант ранее не давал сольных концертов в России. Однако в последние годы Уэст часто становился фигурантом громких скандалов из-за своих высказываний. Из-за этого его выступления уже отменяли в нескольких странах, включая Нидерланды, Польшу и Британию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы подтвердили проведение концертов Канье Уэста в Петербурге.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала шокирующими выходки американского исполнителя с восхвалением Адольфа Гитлера.
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