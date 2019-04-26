В Госдуме одобрили планы «Конкорда» засудить прокуроров Мюллера и Барра

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал требование компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора США Вильяма Барра и специального прокурора Роберта Мюллера.

«Мы хорошо знаем, что якобы «честное» американское правосудие действует по «системе ниппель»: им можно все, нам нельзя ничего. Поэтому, безусловно, сам прецедент подачи в суд на авторов абсурдных обвинений – очень важный и хороший», – сказал он ФАН.

По словам Милонова, требование «Конкорда» ярко показывает, США в лице конкретных персон позволяют себе делать на весь мир ничем не подкрепленные заявления.

«Это убедительно подтверждает, что любая информация, исходящая от США, касающаяся абсолютно всего, в том числе какую им выбирать стратегию относительно той или иной страны, основана не на фактах, а исключительно на политической целесообразности», – сказал Милонов.

«На мой взгляд, мировому сообществу пора уже сделать вывод: США, которые, напомню, постоянный член Совбеза ООН, должны всегда быть под особым наблюдением. Все их заявления, особенно на международных площадках, должны подвергаться постоянной ревизии», – добавил депутат.

В начале марта компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, подала в суд ходатайство с требованием к прокурорам представить подробные обвинения во «вмешательстве в выборы в США».

Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.