Компания Пригожина потребовала от США обосновать обвинения во «вмешательстве»

Российская компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, подала в суд ходатайство с требованием к прокурорам представить подробные обвинения во «вмешательстве в выборы в США».

В запросе содержится требование предоставить расширенное обвинительное заключение с подробным обоснованием предъявляемых ответчикам преступных эпизодов. Нынешнее обвинительное заключение защита компании считает «расплывчатым» и недостаточным для подготовки «Конкорда» к процессу, передает РИА «Новости».

Ходатайство подано в федеральный суд Вашингтона.

Адвокаты считают, что обвинение против «Конкорда» включает «известных и неизвестных большому жюри сообщников», никак не названных в обвинительном заключении. Также нет ясности о том, что именно и когда делала фирма «Конкорд» для «вмешательства».

Кроме того, считают адвокаты, прокуроры не назвали ни одного сотрудника «Конкорда», замешанного в предполагаемых преступлениях, и не обосновали связь фирмы с соответчиком по делу Пригожиным.

«Конкорд» не требует объяснить, каким образом обвинение будет доказывать свои предположения, лишь объяснить сами эти предположения, чтобы позволить защите подготовиться и избежать сюрпризов в ходе процесса», – говорится в заключении.

Ранее суд уже дважды отказывал защите в предоставлении доказательной базы по делу, приняв доводы спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что обнародование доказательств позволило бы иностранным ответчикам узнать, как работают спецслужбы США.

При этом в октябре Мюллер заявил, что компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина обвиняется не в связи с расследованием о вмешательстве в американские выборы, а в связи с тем, что она не зарегистрировалась как иностранный агент в США.