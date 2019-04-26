Украина в СБ ООН не удержалась от просьбы ввести санкции против России

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ввести санкции против Москвы, хотя перед этим заявлял, что Киев «далек от такого запроса, как санкции против России».

Он назвал указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР «незаконным». Как заявил Ельченко, Киев этот указ «не признает».

«И новые адресные санкции против России должны быть нашей общей задачей», – приводит слова постпреда Украины ТАСС.

По его мнению, таким образом удастся добиться мирного урегулирования в Донбассе.

Отметим, Ельченко заявлял, что Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.