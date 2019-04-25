Авиакомпании получат 5,5 млрд рублей субсидий на перелеты на Дальний Восток

Авиакомпании получат 5,5 млрд рублей в качестве субсидий для обеспечения доступности перелетов на Дальний Восток и обратно, сообщает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Планируется, что приобрести авиабилеты по льготным тарифам смогут не менее 820 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эти поступления позволят переправить около 11,6 тыс. пассажиров из Чукотки и обратно, 65,1 тыс. – из Амурской области, 153,9 тыс. – из Приморья, 118,1 тыс. – из Хабаровского края и т.д.

«Практика показала, что это очень востребованная у жителей Дальнего Востока мера поддержки. В этом году на уже выделенные средства жители Дальнего Востока смогут приобрести более 820 тысяч льготных авиабилетов. Рассчитываем, что это не окончательная цифра», – приводит пресс-служба ведомства слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Субсидии по перелетам на Дальний Восток в 2019 году превысили показатель прошлого года почти на 2,4 млрд рублей.