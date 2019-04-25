На Украине указ о выдаче паспортов жителям Донбасса сравнили с «принуждением к миру»

«Это немного напоминает принуждение к миру, к переговорам. Но в этих обстоятельствах Кремль не учитывает то колоссальное давление, которое уже оказывается на Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он пояснил, почему на Украине сочли угрозами Владимиру Зеленскому решение Кремля упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что решение президента России Владимира Путина облегчить выдачу паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса не нарушает международное право. При этом на Западе, если у них есть планы расширить санкции в отношении России, смогут воспользоваться этим поводом.

«Есть люди, которые хотят получить паспорт. В Венгрии и в Закарпатье достаточно сказать, что ты венгр, и получить паспорт за три дня. В Донбассе была очень сложная процедура, теперь она облегчается», – пояснил политолог.

Однако решение Путина, полагает собеседник, выглядит как сигнал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому о жесткой позиции Кремля.

«Это немного напоминает принуждение к миру, к переговорам. Но в этих обстоятельствах Кремль не учитывает то колоссальное давление, которое уже оказывается на Зеленского и будет оказываться, как только он сделает хотя бы мягкий, недалеко идущий сигнал о готовности к компромиссам», – прогнозирует эксперт.

Ранее Зеленский, напомнил Погребинский, согласился с тем, что Путин «враг», и отказался от прямых переговоров с Донбассом. Именно поэтому решение Москвы по поводу упрощенной выдачи паспортов выглядит для Украины как ответный шаг Кремля.

«У Зеленского врагов здесь достаточно. В этой ситуации Москва загоняет его в угол, дает повод его врагам здесь говорить: «Ты не дергайся. Никаких переговоров с Москвой невозможно, пока мы не удавим Россию с помощью американцев и цивилизованного мира». Вот так это выглядит», – подытожил Михаил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД также писала о том, как Зеленский подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу.