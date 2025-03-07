У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Мошенники использовали праздник 8 марта для обмана женщин
Мошенники активизировались перед 8 марта, используя фальшивые знакомства и фишинг
Перед праздником 8 марта мошенники усилили активность, используя ложные знакомства и вредоносные открытки, чтобы выманить деньги у женщин, сообщает исследование ВТБ.
Исследование ВТБ выявило активизацию мошеннической деятельности, связанной с праздником 8 марта. Злоумышленники используют различные схемы социальной инженерии и фишинга, чтобы обмануть женщин и выманить у них деньги, передает РИА «Новости».
Среди методов, к которым прибегают аферисты, выделяются фальшивые предложения о знакомствах и рассылка вредоносных поздравительных открыток. Эксперты банка отмечают, что мошенники создают поддельные профили в социальных сетях, используя привлекательные фотографии и вымышленные данные. Завоевывая доверие женщин, аферисты начинают просить финансовую помощь под предлогом придуманных проблем.
Еще один распространенный метод обмана – звонки с сообщениями о якобы заказанной доставке цветов. Для получения букета мошенники требуют предоставить адрес доставки и код из смс-сообщения, который затем используют для входа в личные кабинеты на госпорталах или банковских приложениях.
По данным ВТБ, такие схемы позволяют злоумышленникам манипулировать доверчивыми женщинами и продолжать выманивать у них деньги без личной встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупреждает, что мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег.
Эксперт в сфере IT Артем Избаенков заявил, что к Международному женскому дню российскому онлайн-бизнесу следует ожидать хакерские атаки с использованием ИИ.
Президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.