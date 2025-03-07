Мошенники использовали праздник 8 марта для обмана женщин

Мошенники активизировались перед 8 марта, используя фальшивые знакомства и фишинг

Tекст: Мария Иванова

Исследование ВТБ выявило активизацию мошеннической деятельности, связанной с праздником 8 марта. Злоумышленники используют различные схемы социальной инженерии и фишинга, чтобы обмануть женщин и выманить у них деньги, передает РИА «Новости».

Среди методов, к которым прибегают аферисты, выделяются фальшивые предложения о знакомствах и рассылка вредоносных поздравительных открыток. Эксперты банка отмечают, что мошенники создают поддельные профили в социальных сетях, используя привлекательные фотографии и вымышленные данные. Завоевывая доверие женщин, аферисты начинают просить финансовую помощь под предлогом придуманных проблем.

Еще один распространенный метод обмана – звонки с сообщениями о якобы заказанной доставке цветов. Для получения букета мошенники требуют предоставить адрес доставки и код из смс-сообщения, который затем используют для входа в личные кабинеты на госпорталах или банковских приложениях.

По данным ВТБ, такие схемы позволяют злоумышленникам манипулировать доверчивыми женщинами и продолжать выманивать у них деньги без личной встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупреждает, что мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег.

Эксперт в сфере IT Артем Избаенков заявил, что к Международному женскому дню российскому онлайн-бизнесу следует ожидать хакерские атаки с использованием ИИ.

Президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.