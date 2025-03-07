В Госдуме рассказали о способах защиты от мифических «госпошлин» мошенников

Депутат Гаврилов рассказал, как защититься от мифических «госпошлин» мошенников

Tекст: Вера Басилая

По словам Гаврилова, злоумышленники часто представляются представителями госорганов, таких как Росреестр или Инспекция труда, и требуют оплату якобы за госпошлины или долги через официальные на вид письма или сообщения в мессенджерах. Чаще всего они предлагают оплатить через QR-коды, ссылки в мессенджерах или онлайн-кассы, передает ТАСС.

По словам депутата, мошенники также могут звонить, представляясь сотрудниками почтовых служб, и просить оплатить фиктивные сборы за получение посылок. В случае отказа от посылки они просят назвать код из смс, который якобы нужен для оформления отказа. На самом деле это может использоваться для смены пароля в личном кабинете на «Госуслугах» или взлома других учетных записей.

Гаврилов подчеркнул, что государственные структуры не запрашивают оплату через мессенджеры, по телефону или по сомнительным ссылкам. Вся информация о платежах доступна только на официальных сайтах ведомств и в личных кабинетах на госпорталах. Если мошенники уже списали деньги с карты, следует немедленно обратиться в банк для блокировки карты.

Если же злоумышленники получили доступ к учетной записи на «Госуслугах», необходимо обратиться в полицию, даже если пока нет неизвестных заявок на кредит. Заявление поможет доказать, что вы сами не оформляли кредиты или займы, даже если доступ к учетной записи будет восстановлен позже.

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