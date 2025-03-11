Киевские общины Украинской православной церкви отказались переходить в ПЦУ

Ни одна община канонической Украинской православной церкви не перешла в ПЦУ в 2024 году

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что с 2022 года только четыре религиозные общины перешли из УПЦ в ПЦУ, и все они сделали это в 2023 году. В 2024 году о новых переходах не сообщалось. «В том числе после принятия закона (против УПЦ)», – приводит ее слова ТАСС.

Также Муха отметила численное преимущество УПЦ в Киеве. Согласно ее словам, из 1,3 тыс. религиозных объединений и организаций столицы 313 принадлежат УПЦ, включая 267 общин, 14 монастырей и три высших духовных учебных заведения. В ПЦУ входят 241 организация, из которых 192 общины, 10 монастырей и три высших учебных заведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. Власти лишают церковь права на аренду земли под храмами, при поддержке властей раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы и нападают на священников.





