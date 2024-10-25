Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Митрополит УПЦ отлучил мэра Черкасс от церкви за поддержку захвата собора
Митрополит УПЦ отлучил мэра Черкасс от церкви за поддержку захвата собора сторонниками ПЦУ
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосий объявил об отлучении мэра Черкасс Анатолия Бондаренко от церкви из-за его поддержки силового захвата Свято-Михайловского кафедрального собора сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
В своей проповеди Феодосий с сожалением отметил, что Бондаренко «своими сегодняшними поступками отлучил себя от святой православной Церкви», сообщают украинские СМИ.
Митрополит подчеркнул, что это является большой трагедией как для самого мэра, так и для его семьи, предостерегая Бондаренко о последствиях своих действий.
Феодосий также отметил, что как архиерей Черкасчины он был вынужден констатировать этот факт, подчеркивая, что действия мэра не соответствуют церковным канонам и наносят урон его духовному состоянию.
Напомним, в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ и открыла стрельбу по прихожанам.
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был госпитализирован после нападения на кафедральный собор, при этом из храма исчезли святыни и иконы.
Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после нападения сторонников раскольнической ПЦУ.