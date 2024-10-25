Митрополит УПЦ отлучил мэра Черкасс от церкви за поддержку захвата собора сторонниками ПЦУ

Tекст: Елизавета Шишкова

В своей проповеди Феодосий с сожалением отметил, что Бондаренко «своими сегодняшними поступками отлучил себя от святой православной Церкви», сообщают украинские СМИ.

Митрополит подчеркнул, что это является большой трагедией как для самого мэра, так и для его семьи, предостерегая Бондаренко о последствиях своих действий.

Феодосий также отметил, что как архиерей Черкасчины он был вынужден констатировать этот факт, подчеркивая, что действия мэра не соответствуют церковным канонам и наносят урон его духовному состоянию.

Напомним, в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ и открыла стрельбу по прихожанам.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был госпитализирован после нападения на кафедральный собор, при этом из храма исчезли святыни и иконы.

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после нападения сторонников раскольнической ПЦУ.