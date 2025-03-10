В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.10 комментариев
При пожаре из шахты в Воркуте эвакуировали 290 горняков
Из шахты «Заполярная-2» в Воркуте эвакуировали 290 горняков из-за возгорания
На угольной шахте «Заполярная-2» в Воркуте произошло возгорание, что привело к эвакуации 290 горняков, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В Коми с шахты «Заполярная-2» эвакуировались горняки. В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек. Пострадавших нет», – приводит ТАСС текст сообщения.
Также сообщается, что система аэрогазовой защиты сработала в шахте «Воркутинская» компании «Воркутауголь». Обследование горных выработок продолжается, причин для тревоги нет, сообщили в пресс-службе компании. Все работники были оперативно выведены на поверхность.
Шахты «Воркутинская» и «Заполярная» обладают единой системой вентиляции.
3 марта, на другом участке шахты «Воркутинская» произошло отслоение пород кровли, что нарушило стабильность работы дегазационных скважин. Работы в этой лаве были приостановлены, все сотрудники эвакуированы, пострадавших не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в калийной шахте Соликамска Пермского края погибли два человека при проведении регламентных работ по осмотру ствола. В январе на руднике «Таймырский» в Норильске произошло обрушение горной массы, в результате чего погиб 27-летний горный проходчик.