При пожаре из шахты в Воркуте эвакуировали 290 горняков

Из шахты «Заполярная-2» в Воркуте эвакуировали 290 горняков из-за возгорания

Tекст: Антон Антонов

«В Коми с шахты «Заполярная-2» эвакуировались горняки. В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек. Пострадавших нет», – приводит ТАСС текст сообщения.

Также сообщается, что система аэрогазовой защиты сработала в шахте «Воркутинская» компании «Воркутауголь». Обследование горных выработок продолжается, причин для тревоги нет, сообщили в пресс-службе компании. Все работники были оперативно выведены на поверхность.

Шахты «Воркутинская» и «Заполярная» обладают единой системой вентиляции.

3 марта, на другом участке шахты «Воркутинская» произошло отслоение пород кровли, что нарушило стабильность работы дегазационных скважин. Работы в этой лаве были приостановлены, все сотрудники эвакуированы, пострадавших не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в калийной шахте Соликамска Пермского края погибли два человека при проведении регламентных работ по осмотру ствола. В январе на руднике «Таймырский» в Норильске произошло обрушение горной массы, в результате чего погиб 27-летний горный проходчик.