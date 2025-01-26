На руднике в Норильске погиб шахтер из-за обрушения горной массы

Шахтер погиб на руднике «Таймырский» в Норильске из-за обрушения горной массы

Tекст: Дмитрий Зубарев

На руднике «Таймырский» в Норильске произошло обрушение горной массы, передает ТАСС. В результате этого происшествия погиб 27-летний шахтер. Инцидент произошел на глубине 1350 метров под землей, когда произошло отслоение горной массы на аварийном участке. В следственные органы поступила информация о гибели работника ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель».

Шахта продолжает работу в штатном режиме, однако аварийный участок был закрыт для дальнейших работ. В настоящее время следователи начали проверку на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате чего могла произойти смерть по неосторожности. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Рудник «Таймырский» функционирует с 1982 года и добывает более 35% никеля, который производят горные предприятия «Норникеля».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на золотом руднике в Забайкальском крае в декабре 2022 года произошел инцидент, в ходе которого рабочий оказался под завалом, а в ноябре 2023 года двое шахтеров стали жертвами обрушения на руднике.