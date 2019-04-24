Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который прибыл во Владивосток на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, дал первое интервью российскому журналисту, ответив на вопрос корреспондента «России 1» Павла Зарубина.

«Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двусторонних отношений», – передает слова Ким Чен Ына RT.

Зарубин отметил, что лидер КНДР оставил приятное впечатление, много смеялся и шутил.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведет встречу с главой КНДР в четверг. Сам Ким Чен Ын прибыл в Приморье в среду на бронепоезде.