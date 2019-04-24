Экс-замглавы управления СК по КЧР арестован по делу Арашуковых

Бывший первый заместитель начальника управления СК по Карачаево-Черкессии Казбек Булатов был арестован по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова.

«Ходатайство следствия удовлетворить», – огласила судья решение Басманного суда Москвы, передает РИА «Новости».

Следствие также направило ходатайство об аресте подчиненного Булатова, старшего следователя Андрея Филиппова и главного борца с экстремизмом в структуре МВД КЧР Тимура Бетуганова.

Эти просьбы суд будет рассматривать в рамках отдельных процессов.

Напомним, в ходе расследования дела сенатора Рауфа Арашукова были возбуждены дела в отношении Булатова, Филиппова и Бетуганова.

По данным следствия, трое подозреваемых дружили с семьей Арашукова и превышали свои должностные полномочия.

В январе Рауфа Арашукова задержали в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также арестован его отец, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.

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