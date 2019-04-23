СК подтвердил уголовные дела против высокопоставленных следователей КЧР

В ходе расследования дела сенатора Рауфа Арашукова были возбуждены дела в отношении бывшего первого замглавы СУ СК России по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КЧР Андрея Филиппова, а также начальника центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, сообщает СК России.

«Они подозреваются в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась», – говорится в сообщении на сайте СК.

Задержанным в скором времени предъявят обвинение, следствие планирует решить вопрос о мере пресечения для них.

Также ведомство сообщило, что во вторник следствием совместно с ФСБ России и МВД России в 18 городах и других населенных пунктах в Ставропольском крае, КЧР и Москве проводится третья волна обысков.

«В их числе свыше 30 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях – потребителях природного газа», – отметил СК.

В январе Рауфа Арашукова задержали в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также арестован его отец, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.

23 апреля на имущество отстраненного сенатора Рауфа Арашукова был наложен арест.