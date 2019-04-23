В суде перечислили арестованное имущество Арашуковых

На имущество отстраненного сенатора Рауфа Арашукова был наложен арест, подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В рамках уголовного дела в отношении Арашуковых и других фигурантов Басманным районным судом города Москвы вынесены постановления о наложении ареста», – рассказала представитель суда, передает РИА «Новости».

Царева отметила, что обеспечительный арест был наложен на счета семи обвиняемых, им запрещено распоряжаться ими в пределах суммы ущерба, оцениваемого СК в 30 млрд рублей.

Арест наложен на земельный участок, три жилых дома и жилое помещение в Карачаево-Черкесии, которые принадлежат Рауфу Арашукову. Те же меры приняты к земельному участку и трем зданиям в той же республике, которые находятся в собственности у отца сенатора Рауля Арашукова.

У других фигурантов также арестованы земельные участки, здания и автомашины.

Ранее во вторник об аресте денежных счетов и имущества Арашуковых сообщал источник в СМИ.

В январе Рауфа Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также арестован его отец, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.

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