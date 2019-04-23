На имущество и деньги Арашуковых наложили арест

На имущество и денежные средства отстраненного сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова был наложен обеспечительный арест, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Арест наложен на все имущество и денежные средства, принадлежащие Рауфу Арашукову и его отцу Раулю», – сказал собеседник ТАСС.

Арест был произведен в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и хищении газа.

При этом источник не стал озвучивать перечень арестованного имущества.

Официальной информации следственных органов по этому вопросу пока не поступало.

В январе Рауфа Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также арестован его отец, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.