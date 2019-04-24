Скворцова предостерегла от подталкивания пациентов к платным медуслугам

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что нельзя допускать замещение гарантированной государством медицинской помощи платными услугами и подталкивать к этому пациентов.

«Даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств в конкретной медицинской организации всегда есть возможность получить необходимую помощь по договору в другой организации, работающей в ОМС», – отметила Скворцова в своем докладе к итоговой коллегии ведомства, передает РИА «Новости».

Глава Минздрава попросила Росздравнадзор проконтролировать этот вопрос и бороться с «манипулированием сроками ожидания помощи» и с ограничениями в направлении пациентов на бесплатные консультации.

«Независимая оценка условий оказания услуг в медицинских организациях показала в 2018 году рост средней оценки удовлетворенности услугами у пациентов – с 49% в 2016 году до 85% (в 1,7 раза), оценки доброжелательности и вежливости персонала – с 49% до 86% (в 1,8 раза), комфортности условий во время ожидания – с 41% до 81% (практически в 2 раза)», – отметила министр в докладе.

Также глава ведомства уточнила, что оценка доступности услуг для инвалидов остается низкой, на уровне 59%.

По ее словам, с 2013 по 2018 год расходы на программы государственных гарантий поднялись с 1,5 трлн до 2,5 трлн рублей, основное влияние на повышение оказались средства, выделенные на обязательное медицинское страхование.

«Сегодня на разных стадиях реализации находятся 178 инфраструктурных проектов, а объем инвестиций составил 77 миллиардов рублей», – подчеркнула министр.

Также она указала, что в 2018 году здравоохранение осталось лидером по количеству инвестиционных проектов в социальной сфере.

Ранее Скворцова сообщала, что Россия достигла очередного максимума в продолжительности жизни граждан.