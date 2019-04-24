Названы города с лучшими салютами на День Победы

Опубликован рейтинг российских городов с лучшими праздничными салютами и парадами на День Победы.

Эксперты аналитического агентства ТурСтат проанализировали популярность и уникальность праздничных мероприятий, которые проходят в городах страны в День победы, сообщает «Экономика сегодня».

Согласно их оценкам? лучшие салюты и парады проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Туле, Новороссийске, Керчи, Волгограде, Севастополе, Феодосии и Смоленске.

Также уточняется, что в этом году в Параде Победы 9 мая на Красной площади будут участвовать 35 парадных расчетов пешей колонны, свыше 100 единиц боевой техники и 74 воздушных судна. Праздничный салют начнется в 22.00.

Ранее сообщалось, что около 150 тыс. волонтеров по всей России прошли подготовку для участия в мероприятиях 9 мая.

Также в преддверии праздников власти Москвы рассказали о работе метро и МЦК.