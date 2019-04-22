Подготовку к празднованию Дня Победы прошли более 150 тыс. волонтеров

В рамках организации и проведения празднования Дня Победы подготовку прошли порядка 150 тыс. волонтеров по всей России, сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«К празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне мы начали готовиться задолго до Дня Победы, уже несколько месяцев идет эта работа. И мы подготовили порядка 150 тыс. волонтеров по всей стране», – сказала Амельченкова, передает агентство «Москва».

Руководитель организации сообщила, что в рамках подготовки к празднованию 9 мая движение оказывает помощь более чем 19 тыс. ветеранам. Кроме того, по ее словам, будет запущена акция «Красная гвоздика», направленная на сбор средств на лечение ветеранов: добровольцы по всей России будут собирать пожертвования, распространяя символ фонда «Память поколений» – красную гвоздику. В прошлом году, сказала руководитель движения, было собрано свыше 2 млн рублей.

Также Омельченкова поделилась планами на 2020 год. По ее словам, для празднования 75-летнего юбилея Победы будут привлечены волонтеры из других стран.

«Из представителей других стран мы отберем лучших добровольцев, которые помогут в организации нового проекта «Международная команда волонтеров 75-летия Победы». Мы его приурочили к 75-й годовщине Победы, которую будем отмечать в 2020 год. Эти добровольцы помогут сформировать волонтерские команды в разных странах мира для того, чтобы мы все вместе вспомнили события Второй мировой войны, чтобы эта трагедия никогда не повторилась снова», – отметила Омельченкова.

Она сообщила, что иностранцы уже начали собирать видеовоспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих за пределами России. Эти записи пополнят архивный фонд «Волонтеров России», насчитывающий около 10 тыс. материалов.

Как пояснила Омельченкова, отбор иностранных добровольцев будет проходить в рамках конкурса «Послы Победы», по итогам которого в Москву пригласят по несколько представителей от каждой страны для участия в подготовке Парада Победы и шествия «Бессмертного полка».

Ранее Волонтеры Победы провели первый в 2019 году Всероссийский субботник. Около 15 тыс. добровольцев благоустроили более 3 тыс. памятных мест в крупных и малых городах, а также в селах.