Волонтеры Победы благоустроили памятники к 9 Мая

Волонтеры Победы 20 апреля провели первый в 2019 году Всероссийский субботник; в этот день 15 тыс. добровольцев благоустроили более 3 тыс. памятных мест в крупных и малых городах, а также в селах.

Так, в Калуге добровольцы благоустроили Мемориальный комплекс защитникам Родины 1941-1945 г. вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем Максимовым и строителями комплекса. В Воронеже в благоустройстве принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«То, что мы делаем в рамках Всероссийского субботника, важно и необходимо не только для добровольцев. Это отличный пример, это сохранение нашей общей памяти, это поступок ради будущего», – поделилась волонтер Победы из Иркутска Анна Рябикова.

Во многих регионах России мероприятия по облагораживанию памятных мест в преддверии Дня Победы начали проводить еще задолго до Всероссийского субботника. Так, в Чувашской Республике провели субботник в парке Победы, а в Белгородской области добровольцы приняли участие в акции «Питомник Победы».

В Москве субботник проходил в трех местах: памятник жителям деревень Бибирево, Подушкино, Юрлово и Алтуфьево, участвовавшим в Великой Отечественной войне; стела «Лианозовцам-участникам Великой Отечественной войны»; мемориал при музее боевой славы 3 Гвардейской танковой армии имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского Союза Павла Семеновича Рыбалко. В ходе уборки волонтеры убрали весь мусор, отремонтировали и покрасили памятники.

«Мы должны хранить память о Героях не только в наших сердцах. Существует большое количество мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, которые находятся в плохом состоянии. Так быть не должно. Добровольцам и местным властям, на балансе которых находятся памятники, необходимо еще больше объединить усилия в работе, чтобы уважение к подвигу сохранить не на словах, а на деле», – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Волонтеры Победы проводят субботники круглогодично. За три года Движение провело более 65 тыс. 340 различных мероприятий, направленных на благоустройство мемориалов, братских могил и других мест, посвященных Великой Отечественной войне и ее Героям. Стать добровольцем и помочь в сохранении нашей истории можно, зарегистрировавшись на сайте волонтерыпобеды.рф.