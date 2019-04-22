Власти Москвы рассказали о работе метро и МЦК в майские праздники

Пресс-служба мэрии Москвы рассказала, как будут работать все виды транспорта во время Пасхи, майских праздников и в дни проведения репетиций военного парада.

В день празднования Пасхи, 28 апреля, работу метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) планируют продлить до 02.00. В этот день также планируют увеличить количество остановок на 65 пригородных поездах, передает ТАСС.

В праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 12 мая метро и МЦК будут работать по расписанию выходного дня. Аналогично по расписанию выходного дня будут работать и пригородные электрички, в них будет обеспечен бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны. А с 9 по 12 мая 60 электропоездов будут дополнительно останавливаться на станции «Москва-Сортировочная-Киевская», которая является ближайшей к Поклонной горе железнодорожной станцией.

В эти дни маршруты наземного городского транспорта будут тоже работать по расписанию выходного дня «с выпуском наибольшего количества подвижного состава в дневное время с 12.00 до 19.00». 9 мая усилят работу тех маршрутов, которые привозят пассажиров к Парку Победы: на линию выйдут 30 дополнительных автобусов «особо большого класса».

В дни проведения репетиций и самого военного парада на Красной площади – 29 апреля, 4, 7 и 9 мая – с пути прохождения техники снимут и изменят движение 54 маршрута наземного транспорта.

В дни проведения репетиций парада с 18.00 и до закрытия ряд станций метро будет работать лишь на вход и пересадку. Такой график коснется работы станций «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский Сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина», пишет РИА «Новости».

Таким же образом они будут работать 9 мая. Вестибюль №1 станции «Парк Победы» начнет работать только на выход, а вестибюль №2 – только на вход.