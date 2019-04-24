Новая Зеландия не нашла связи между терактами в Крайстчерче и на Шри-Ланке

Новая Зеландия прокомментировали предположения правительства Шри-Ланки о связи терактов с недавней стрельбой в новозеландском Крайстчерче, заявил премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

«Мы видели сообщения (властей Шри-Ланки) о том, что существует связь между атаками в пасхальное воскресенье и терактом 15 марта в Крайстчерче. Мы понимаем, что расследование Шри-Ланки по поводу атак находится на начальной стадии. Новая Зеландия пока не видела никаких (данных) разведки, на которых могла бы основываться такая оценка», – приводит заявление Ардерн РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 1 News.

Правоохранительные органы Шри-Ланки обезвредили бомбу в ресторане города Катана, которая находилась в рюкзаке. На данный момент на месте все еще продолжается антитеррористическая операция, передает ТАСС.

Ранее в среду у кинотеатра в столице Шри-Ланки городе Коломбо прогремел новый взрыв, он был контролируемым.

Напомним, 21 апреля в католических церквях и отелях Коломбо, а также в окрестностях города, произошли восемь взрывов. Один из них произвел террорист-смертник.

По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек. Полиция Шри-Ланки в связи с терактами задержала более 60 человек. Террористическая группировка «Исламское государство*» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке.

Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии, когда 15 марта на две мечети в городе Крайстчерч напали вооруженные люди и расстреляли находившихся там. 50 человек погибли, еще 48 человек получили ранения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.