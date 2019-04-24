Зеленского предостерегли от встречи с Путиным один на один

Владимир Зеленский не должен встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, заявил бывший сотрудник минобороны Украины и член команды Зеленского Иван Апаршин.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (прямых переговоров лидеров двух стран). Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать», – заявил Апаршин в эфире телеканала ZIK.

По словам Апаршина, к переговорам с российским лидером нужно привлечь США, Великобританию и западные страны из «нормандской четверки», в противном случае переговоры будут «бесперспективными».

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Кроме того, советник Зеленского заявил, что вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик не нужно.

«Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми», – указал он.

Напомним, после обработки 100% протоколов Зеленскому удалось набрать 73,22% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

Ранее в Кремле сообщили, что Москва не планирует контакты с Киевом до вступления нового президента Украины в должность.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй указала Зеленскому на важность совместного противостояния России.

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