Мэй указала Зеленскому на важность совместного противостояния России

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнула важность совместной работы перед лицом «российской агрессии», сообщили в канцелярии британского премьера.

«Премьер-министр поговорила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с успехом на президентских выборах», – приводит РИА «Новости» заявление представителя канцелярии.

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Британский премьер «подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией».

Мэй пообещала, что Великобритания будет поддерживать Зеленского, демократическое будущее Украины, а также вслед за министром иностранных дел Джереми Хантом выразила надежду на расширение двусторонних отношений в сфере безопасности и обороны.

«Премьер-министр пригласила избранного президента Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности, они договорились остаться в тесном контакте», – сообщил представитель канцелярии.

Ранее представитель российского посольства в Лондоне прокомментировал поздравление главы МИД Британии Джереми Ханта, адресованное победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, выразив уверенность, что Великобритания пытается использовать Украину в качестве инструмента противостояния России.

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