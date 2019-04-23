Дипломаты заявили о попытке Британии использовать Украину в противостоянии с Россией

Великобритания пытается использовать Украину в качестве инструмента противостояния России, сказал представитель российского посольства в Лондоне, комментируя поздравление главы МИД Британии Джереми Ханта, адресованное победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому.

«В своем поздравлении Хант объясняет заинтересованность Великобритании в оказании дальнейшей поддержки Украины тем, что эта страна «находится на передовой противостояния с Россией, которая бросает вызов международной системе, основанной на правилах», а «стабильность Украины необходима для безопасности Европы». Первым из направлений, по которым Лондон намерен далее сотрудничать с Киевом, названа «оборона и безопасность». Подобные заявления лишь подчеркивают, что цели так называемой «поддержки», которую украинскому руководству в последние годы оказывает Великобритания и другие западные страны, заключаются вовсе не в помощи украинскому народу и улучшении его жизни, а в использовании Украины в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией», – передает ТАСС слова представителя посольства.

Он также отметил, что говоря об укреплении обороны и безопасности Украины, Хант не затронул вопрос урегулирования военного конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений.

«Лучший способ обеспечить стабильность Украины, о которой на словах так заботятся в Британии, - побуждать украинское руководство к прямому диалогу с согражданами на востоке. Продолжение же нынешней британской риторики, не говоря уже о практической реализации заявляемых планов, вряд ли будет способствовать нормализации положения в Донбасс», – заявил дипломат.

Напомним, ЦИК Украины после обработки 100% протоколов заявил о победе Зеленского в президентских выборах. Ему удалось набрать 73,22% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.