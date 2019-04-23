Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского и выразил надежду, что религиозные противоречия на Украине удастся преодолеть.

«Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост президента Украины. <...> Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви», – говорится в тексте поздравления на сайте РПЦ.

Патриарх также отметил, что у Зеленского есть шанс войти в историю в качестве объединителя страны.

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«Народ Украины, поддержавший Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений», – сказано в тексте поздравления Патриарха.

Он пожелал Зеленскому божьей помощи в добрых делах, мудрости и сил в трудах на благо народа Украины.

Напомним, в январе константинопольский патриарх Варфоломей вручил Киеву томос об автокефалии «новой церкви», а в конце марта стало известно об открытии первого прихода ПЦУ за рубежом. Однако РПЦ назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК страны, Владимир Зеленский одерживает победу с 73,21% голосов.

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