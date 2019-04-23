Полиция Шри-Ланки по делу о терактах задержала сирийца

Полиция Шри-Ланки задержала гражданина Сирии в связи с нападениями на церкви и отели в Пасхальное воскресенье, сообщили три правительственных и военных источника.

Источник сообщил, что «отдел расследования террористической деятельности полиции задержал гражданина Сирии после атак для допроса», передает Reuters.

Эти данные подтвердили другие источники, знакомые с ситуацией. По их словам, сирийца задержали после допроса местных подозреваемых.

Также стало известно, что всего после взрывов задержали 40 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал News 1st.

В данный момент все подозреваемые находятся под стражей департамента уголовного розыска.

Отмечается, что власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура.

В Пасхальное воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Один из взрывов произвел террорист-смертник.

Жертвами стали 310 человек. Почти все погибшие – ланкийцы, однако есть и иностранцы.

После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.