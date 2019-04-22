В теракте на Шри-Ланке погибли трое детей датского миллиардера

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое детей датского миллиардера Андерса Холча Повльсена, крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS.

Семья бизнесмена, в которой было четверо детей, поехала на Шри-Ланку отмечать Пасху, сообщает РИА Новости со ссылкой на Metro. Имена погибших не названы.

Напомним, в Пасхальное воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Известно, что один из взрывов произвел террорист-смертник.

По последним данным, жертвами восьми взрывов стали 290 человек, пострадали около 500 человек. Почти все погибшие – ланкийцы, однако есть и иностранцы.

Минобороны страны заявило об установлении организаторов терактов. Ранее сообщалось, что полиция задержала семь человек в связи с терактами.