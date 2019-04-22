Аксенов дал совет новым украинским властям по поводу Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Киев должен честно признать Крым частью России, рейтинг новых властей Украины от этого не обвалится, так как люди понимают реальную ситуацию.

«Ритуальные заклинания о возвращении Крыма тоже не сработали. Очевидно, что этот вопрос не является первостепенным для большинства населения. Думаю, местным политикам давно пора сказать своим гражданам правду: Крым больше никогда не будет в составе Украины. Прежде всего, потому, что сами крымчане этого не хотят», – написал Аксенов в Facebook.

Он выразил уверенность, что такое признание не приведет к обвалу рейтингов новых властей Украины, так как люди «все понимают» и «по достоинству оценят честность» и тот факт, что им не врут и «не унижают постоянной и бессовестной ложью, не пытаются держать за дураков».

Аксенов также оценил надежды избирателей Зеленского на позитивные изменения.

«Трудно сказать, насколько эти надежды оправданы. Участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами. Политика Киева, в том числе внешняя, определяется далеко от берегов Днепра. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться», – заметил Аксенов.

По его словам, пока еще президент Петр Порошенко проиграл с «разгромным» результатом, и это уже не крах конкретного политика.

«Это крах всего политического курса, заданного государственным переворотом 2014 года, мощнейший удар по идейным основам майданной власти. На протяжении пяти лет она упорно и методично доказывала на собственном примере справедливость древней мудрости: кого Бог хочет наказать, того лишает разума», – считает Аксенов.

Он добавил, что киевский режим не получил дополнительных очков, сделав ставку на разжигание ненависти к России.

«По сути люди проголосовали против продолжения войны, против русофобии и бандеризации, отвергли томос и не оценили пресловутый «безвиз». Не помогли ни фальсификации, ни административный ресурс, ни пропаганда, ни даже тот факт, что миллионам граждан Украины, составляющим потенциально протестный электорат, просто не дали возможности проголосовать», – заявил Аксенов.

В воскресенье состоялся второй тур выборов президента Украины. После обработки 99% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает с рекордным результатом.

Западные СМИ заявили, что Украина совершила прыжок в неизвестность.

Газета ВЗГЛЯД писала, куда заведет Украину актер-президент.