Супруга Зеленского рассказала, как пыталась отговорить мужа идти в политику

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказала о своей попытке отговорить мужа идти в политику.

По словам Елены, она пыталась разубедить мужа, однако это было бесполезно, передает РИА Новости.

«Когда я начала понимать, что есть такое (политика) в планах, то как и многие близкие люди, сказала: «Ты сошел с ума?». Но говорить это было бесполезно, поэтому пришлось сесть и откровенно об этом поговорить. Когда я осознала, что он действительно понимает, что собирается делать, я успокоилась», – сказала Зеленская.

По ее словам, Владимир Зеленский всегда принимает решения самостоятельно.

«Остается только не мешать, а поддерживать. Пытаться помочь, чтобы для него это прошло легче, чем может быть», – сказала Зеленская.

Ранее украинские СМИ рассказали о биографии супруги Зеленского.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

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