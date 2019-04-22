Украинские СМИ рассказали о биографии супруги Зеленского

Украинские СМИ рассказали о биографии жены кандидата в президенты Владимира Зеленского, который, по данным экзитполов, побеждает на выборах.

Елена Зеленская состоит в браке 16 лет, работает в принадлежащей ее мужу студии «Квартал-95» и ведет бизнес, свидетельствуют данные телеканала ICTV.

Зеленская (в девичестве Кияшко) родилась в Кривом Роге в феврале 1978 года. С отличием окончила строительный факультет Криворожского технического университета, но по специальности не работала.

Отмечается, что с мужем она познакомилась во время учебы в университете. Владимир и Елена поженились в 2003 году после 8 лет отношений. Сейчас супруги растят двоих детей – дочь Александру 2004 года рождения и сына Кирилла 2013 года рождения.

Сейчас у жены кандидата на пост главы Украины 0,01% акций компании «Квартал-95». Елена работает там автором. В своей налоговой декларации Зеленский также указал, что Елена владеет 25% компании, занимающейся переработкой и консервированием рыбы.

Напомним, по предварительной информации ЦИК Украины, после обработки 80,78% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по-прежнему набирает более 73% голосов.

Ранее Зеленский выразил готовность рассмотреть кандидатуру Порошенко на один из высоких государственных постов.

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