Зеленский сохранил рекордную поддержку на выборах

После обработки 80,78% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по-прежнему набирает более 73% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны.

Зеленский набирает 73,09% голосов, Петр Порошенко – 24,57%, недействительными объявлены 2,32% бюллетеней.

Как подчеркивает РИА «Новости» ни один президент на Украине не получал такой поддержки со стороны граждан.

Напомним, Зеленский выразил готовность рассмотреть кандидатуру Порошенко на один из высоких государственных постов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД