Чеченцы-кистинцы прогнали спецназ Грузии из Панкисского ущелья

Подразделения спецназа министерства внутренних дел Грузии вечером воскресенья покинули Панкисское ущелье после столкновений с местными жителями – кистинцами, этническими чеченцами, протестующими против строительства ГЭС «Хадори-3» на реке Алазани.

Вместе с тем, в ущелье для поддержания порядка остаются усиленные подразделения полиции, передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию грузинских СМИ.

Уточняется, что большая часть протестовавшего населения Панкисского ущелья разошлась по домам.

По последним данным, в результате столкновений митингующих со спецназом Грузии пострадали 27 человек, в том числе 15 полицейских и 12 местных жителей.

Ранее в воскресенье в МВД Грузии потребовали от кистинцев подчиниться требованиям полиции. «В противном случае, полиция будет действовать по всей строгости, и, в случае необходимости, будут применены специальные средства», – передает «Sputnik Грузия» заявление ведомства.

Жители Панкисского ущелья Грузии кистинцы – этнические чеченцы – с утра воскресенья протестовали против начала строительства малой ГЭС «Хадори-3» на реке Алазани. Ситуация обострилась после прибытия новых подразделений грузинского спецназа. Обстановка накалялась несколько раз, перерастая в стычки. Протестующие забрасывали грузинских полицейских палками и камнями, полиция применяла слезоточивый газ.

Прибывшие на место событий министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, главы минприроды Леван Давиташвили и министерства регионального развития Майя Цкитишвили встречаются со старейшинами.

По данным Sputnik, на акции протеста собрались около 300 жителей Панкисского ущелья. Сначала они окружили экскаватор, не давая ему проехать.

Жители ущелья выступают категорически против строительства новой гидроэлектростанции и требуют остановить работы по возведению ГЭС. Строительство ГЭС «Хадори-3» откладывалось с марта 2018 года из-за протеста местных жителей, которые опасаются, что стройка негативно скажется на окружающей среде и они будут вынуждены покинуть свои дома.