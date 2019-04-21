Чеченцы-кистинцы вступили в столкновения со спецназом Грузии

Жители Панкисского ущелья Грузии кистинцы – этнические чеченцы – с утра воскресенья протестовали против начала строительства малой ГЭС «Хадори-3» на реке Алазани, ситуация обострилась после прибытия новых подразделений грузинского спецназа.

Местные жители при появлении спецназовцев МВД начали забрасывать их камнями, в ответ те стали обстреливать протестующих резиновыми пулями и применять слезоточивый газ, передает «Интерфакс».

Митингующие подожгли автомобиль МВД, а также экскаватор, работающий на строительной площадке по возведению ГЭС.

На видео с места столкновений, опубликованном в Facebook, слышно, как перед началом атаки на грузинский спецназ местные жители кричат «Аллах Акбар».

Пострадавшие есть как среди полицейских, так и местных жителей.

К месту противостояния прибыл вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария. Он призвал митингующих начать переговоры. «Сейчас мы должны сесть [за стол переговоров] и в случае, если у вас есть какие-либо аргументы, начать переговоры. Никто ни в коем случае не допустит нарушения прав граждан Грузии, в том числе и ваших, и людей в форме [полицейских]», – приводит его слова ТАСС.

После обращения министра внутренних дел Грузии обстановка стабилизировалась. Гахария продолжает встречи с населением.

Кистинцы – этнографическая группа чеченцев, исторически проживающих в Панкисском ущелье в верховьях реки Алазани на северо-востоке Грузии. Они заселяют территорию площадью 2,5 тыс. квадратных километров.

Жители ущелья выступают категорически против строительства новой гидроэлектростанции и требуют остановить работы по возведению ГЭС. Строительство ГЭС «Хадори-3» откладывалось с марта 2018 года из-за протеста местных жителей.