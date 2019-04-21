Хоккеист «Ак Барса» сыграл в чемпионате России по футболу

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» (Казань) 30-летний Артем Лукоянов вышел на поле в составе футбольного клуба «КамАЗ» (Набережные Челны) в матче Олимп – Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Уфы-2».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «КамАЗа». Лукоянов вышел на поле на 86-й минуте матча, передает ТАСС.

Лукоянов подписал контракт с «КамАЗом» 19 апреля. Контракт хоккеиста с «АкБарсом» заканчивается 30 апреля 2019 года.

В розыгрыше Кубка Гагарина казанский клуб проиграл в первом раунде плей-офф омскому «Авангарду» со счетом 0-4.

«КамАЗ» занимает второе место в турнирной таблице зоны «Урал-Приволжье», у него 35 очков в 18 матчах. Следующий матч «КамАЗ» проведет 28 апреля в Нижнекамске против «Нефтехимика», который уже оформил выход в Олимп – Футбольную национальную лигу.

Лукоянов выступает за «АкБарс» с 2011 года. За команду в восьми сезонах он забросил 53 шайбы.