На акции «желтых жилетов» во Франции вышло почти 28 тыс. человек

В субботу в акциях «желтых жилетов» участвовали 27,9 тыс. человек, сообщает МВД Франции.

Организаторы акций не согласны с этими данным и уверены, что участников было на порядок больше.

В Париже на улицы вышли 9 тыс. демонстрантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNews.

Также акции прошли в Бордо, Тулузе и других крупных городах.

Задержаны 227 человек, пострадали 14 правоохранителей.

Напомним, демонстранты в ходе акции протеста в Париже закидали правоохранителей бутылками с экскрементами, полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

В эту субботу участники протестов вышли на улицу 23-ю неделю подряд. На прошлой неделе в акциях участвовало около 31 тыс. человек.