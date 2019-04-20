«Желтые жилеты» в ходе демонстраций забросали полицейских фекалиями

Демонстранты в ходе акции протеста в Париже закидали правоохранителей бутылками с экскрементами, полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Демонстранты прошли от министерства экономики в сторону площади Республики, люди во главе колонны закрыли свои лица, передает РИА «Новости».

Также протестующие начали закидывать полицейских кирпичами и самокатами, они берут под руку все, что попадется, уточняет агентство. Отмечается, что демонстранты пытаются спровоцировать полицию.

В районе бульвара Жюля Ферри облаченные в черное провокаторы и сторонники так называемого движения «Черный блок» подожгли несколько мопедов, автомашин и мусорных контейнеров.

Для тушения возгорания прибыли пожарные расчеты. Кроме того, к месту столкновений демонстрантов и полиции приехал водомет.

В ходе столкновений с полицией пострадали как минимум два человека. По данным агентства, один из мужчин получил ранение над ухом, второй – на лбу, у него наблюдается сильное кровотечение.

Им начали оказывать медицинскую помощь люди из числа протестующих. Также они помогают тем, кто надышался газом.

Число задержанных на акции «желтых жилетов» достигло 126 человек, уточняет агентство со ссылкой на газету Figaro.

По этим сведениям такое количество задержанных было в 13.20 по местному времени (14.20 мск). Отмечается, что по всей стране было мобилизовано свыше 60 тыс. полицейских и жандармов.

Массовые манифестации «желтых жилетов», начались во Франции 17 ноября 2018 года. Они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов.

Со временем список требований движения заметно расширился и охватывает теперь не только социально-экономическую сферу, но и политику.

31 марта, согласно официальным данным правоохранительных органов, в манифестациях «желтых жилетов» во Франции приняли участие около 33,7 тыс. человек.