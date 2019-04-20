Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов президента

В Киеве началось рассмотрение иска адвоката Андрея Хилько о снятии кандидата на пост президента Владимира Зеленского с регистрации, аналогичный иск был подан против кандидатуры Петра Порошенко.

Хилько прибыл в суд и заявил, что за последние три недели подал восемь исков, касающихся избирательного процесса, в пятницу он подал два иска против каждого кандидата, передает ТАСС.

«В одном иске было два ответчика – и тот кандидат, и другой, в другом – один, но в материалах дела, по которому я приехал [в суд], есть материалы и по второму кандидату», – подчеркнул он.

По словам Хилько, третьей стороной по иску против кандидатуры Зеленского выступает ЦИК Украины.

Он добавил, что ЦИК отреагировал на рассмотрение иска, а представители Зеленского – нет.

«Поэтому я буду подавать ходатайство в суде, чтобы суд перенес заседание и привлек сторону, так как, возможно, сторона ответчика не знает об этом иске», – подчеркнул Хилько.

Он добавил, что не представляет интересы Петра Порошенко.

Напомним, в субботу адвокат Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.

Эксперты на Украине уже дали оценку возможному снятию Зеленского с выборов.

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