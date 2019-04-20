Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вне зависимости от того, кто станет победителем в президентских выборах на Украине, нужно, чтобы будущие власти в Киеве уважали международное право и международные обязательства.

«Главное, чтобы была договороспособность, и чтобы было уважение у новой или у старой власти, чтобы было уважение к международному праву, международным обязательствам Украины» – заявил глава МИД в интервью «Звезде».

Министр в числе обязательств украинских властей назвал минские договоренности, одобренные резолюцией Совбеза ООН.

Напомним, второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля.

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Газета ВЗГЛЯД писала, что станет с действующим президентом Петром Порошенко в случае поражения.