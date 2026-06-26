И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
Сербская NIS запросила продление лицензии у американского Минфина
Компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») сообщила, что подала в управление по контролю за иностранными активами Минфина США запрос на продление лицензии на операционную деятельность после 1 июля.
Запрос направлен в профильное управление по контролю за иностранными активами OFAC. Предприятие рассчитывает получить разрешение на осуществление операционной деятельности во втором полугодии, передает ТАСС.
«NIS обратилась в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с просьбой выдать новую специальную лицензию, позволяющую ей беспрепятственно продолжать свою деятельность», – подчеркнули в пресс-службе организации.
В начале июня российско-сербская компания обратилась к американским властям за продлением разрешения на операционную деятельность.
Весной предприятие уже запрашивало у Минфина США аналогичный документ.
Соединенные Штаты ввели санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» осенью прошлого года.