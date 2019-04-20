Лукашенко пообещал «быть в окопах вместе с Россией»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал отдельных российских политиков не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета республики; он отметил роль России в сохранении независимости белорусского государства.

«Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: «Ах, это против России». Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия – это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета», – приводит его слова БелТА.

«[Если], не дай бог, что-то случится, то мы с Россией будем в окопах вместе», – подчеркнул глава Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что во время послания народу и парламенту страны в пятницу он предупредил, что тот, кто силой посмеет посягнуть на суверенитет страны, получит мощный отпор. Это высказывание, по его словам, касается двух факторов – внутреннего и внешнего.

Так, внутренний аспект был связан с предположениями о том, что якобы Лукашенко или еще кто-то хотят Белоруссию включить в состав другого государства. «Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом», – подчеркнул глава Белоруссии, говоря о себе в третьем лице.

«Что касается внешней, то история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то посмеет – получит отпор», – добавил руководитель республики.

Накануне Лукашенко объявил языковой вопрос закрытым: в стране два государственных языка – белорусский и русский. Он также пообещал, что после ухода с поста главы республики не будет менять конституцию под себя так, что «Лукашенко вроде ушел и не ушел»; он сказал, что думает о будущем страны, а не о личной власти.

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