В РПЦ рассказали о продолжении диалога по вопросам идентификации

«Любой гражданин Российской Федерации имеет право высказывать свою позицию, в том числе сохранить за собой право использовать традиционные (бумажные) средства учета идентификации», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отмечает, что в адрес Русской Православной Церкви (РПЦ) традиционно поступают многочисленные обращения прихожан, граждан России, связанные с обеспокоенностью тем, что некоторые законодательные инициативы могут ограничить их возможность выбора.

«Русская Православная Церковь придерживается позиции, что любой гражданин Российской Федерации имеет право высказывать свою позицию, в том числе сохранить за собой право использовать традиционные (бумажные) средства учета идентификации. Каждый гражданин должен иметь право пользоваться всем спектром государственных и муниципальных услуг, получать пенсию и медицинские услуги без всяких ограничений», – сказал Легойда.

Он напомнил, что сейчас РПЦ продолжает активный диалог «с органами государственной власти по всем важным для общества вопросам».

«Хочу подчеркнуть, что наши партнеры по диалогу понимают нашу позицию и готовы к диалогу», – заверил Легойда.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне представитель РПЦ прокомментировал встречу предстоятелей Александрийской, Антиохиской, Иерусалимской и Кипрской православных церквей. Участники встречи призвали защищать храмы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от захватов.

«Встреча предстоятелей определенно свидетельствует всему миру о том, что Фанар (Константинопольский патриархат) стремительно теряет авторитет среди сообщества православных церквей, становится неспособным быть выразителем общей воли, быть «первым среди равных», – пишет в своем Tekegram-канале Легойда.

Глава Синодального отдела отметил, что архиепископ Кипрский Хризостом II напомнил о своей готовности взять на себя посредническую роль в разрешении украинского вопроса.

«Предстоятели Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской церквей присоединились к этой инициативе предстоятеля Кипрской церкви, согласившись в том, что это послужит единству православия», – подытожил Легойда.

Напомним, нападения сторонников «новой церкви» на храмы и представителей канонической Украинской православной церкви стали на Украине регулярными.

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