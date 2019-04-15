Храм УПЦ на Украине взяли штурмом прямо во время службы

На западе Украины сторонники «новой церкви» Украины взяли штурмом храм святых Космы и Дамиана канонической Украинской православной церкви в селе Розваж Ровенской области прямо во время богослужения.

«14 апреля 2019 года во время воскресного богослужения захватили храм святых Космы и Дамиана в селе Розваж, Острожского района Ровенской области», – сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

В сообщении говорится, что в воскресенье около 100 прихожан собрались в 8.00 (совпадает с мск) на богослужение в храме. Через час прямо посреди службы туда ворвались сторонники «новой церкви» Украины, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы помогли прервать первое нападение: раскольников вывели из церкви, а службу удалось продолжить. Однако позже состоялась еще одна попытка. Раскольники били прихожан и оттесняли в сторону от храма.

Прихожане рассказали, что церковь взяли штурмом около 120 человек. При этом они показывали бумаги, согласно которым в храме якобы зарегистрирована община «новой церкви». Несмотря на заявления нападавших об их праве на храм, прихожане говорят, что не принимали никаких решений .

«Людей хватали за руки, волосы, порвали одежду, дети падали, они по детям шли... Несмотря ни на что. Их «батюшка» Лукашик срывал монтировкой замки на хате на территории храма, самовольно повесил второй замок, а затем начал ей (монтировкой – ред.) еще и размахивать. Люди говорили, что полиция ту монтировку потом забрала, или он сам отдал, я этого не видела, потому что убежала в сторону», – рассказала прихожанка Валентина.

Во время второго штурма полиция не реагировала на действия нападавших. У женщины, которая попыталась снять штурм, забрали из кармана телефон и удалили все видео нападения.

Нападения на храмы и представителей канонической Украинской православной церкви стали на Украине регулярными. Ранее в Ровненской области Украины сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословский храм. Во время захвата пострадали несколько человек.

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