В Ровенской области Украины захватили храм канонической УПЦ

Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Иоанно-Богословский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Корецкого района Ровненской области, сообщили в пресс-службе Ровенской епархии УПЦ.

В сообщении на сайте епархии говорится, что, по словам очевидцев, захват происходил с участием и при полной поддержке представителей органов правопорядка.

Отмечается, что во время захвата храма пострадали несколько человек. «Одну женщину, верующую УПЦ, госпитализировали, священнику пришлось вызвать скорую», – отметили представители епархии.

Противостояние между канонической УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом обострилось после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. Ситуация осложнилась еще больше после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.

Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Так, в ночь на воскресенье, 7 апреля, в канун праздника Благовещения неизвестные злоумышленники ограбили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Королевка Житомирской области.

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