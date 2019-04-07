В канун Благовещения на Украине ограбили храм УПЦ

В ночь на воскресенье, 7 апреля, в канун праздника Благовещения неизвестные злоумышленники ограбили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Королевка Житомирской области, об этом сообщил настоятель церкви иерей Александр Гаращук.

«На полу стекло от разбитого окна, в которое влезли грабители, все перевернули, на клиросе разбросаны книги, ящики открыты, какие-то деньги все же нашли и забрали, украли вино для евхаристии и два копия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на сообщение синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

По словам Гаращука, прибывшие на место преступления полицейские провели следственные действия и приняли заявление от настоятеля храма.

В начале апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщал, что сторонники так называемой Православной церкви Украины захватили свыше 60 храмов канонической Украинской православной церкви.

Противостояние между канонической УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом обострилось после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Ситуация осложнилась еще больше после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД