Патриарх Кирилл заявил о захвате раскольниками более 60 храмов канонической УПЦ

Сторонники так называемой Православной церкви Украины захватили свыше 60 храмов канонической Украинской православной церкви, они могут попытаться захватить монастыри, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сейчас уже более 60 храмов захвачены силой. Очень важно, чтобы никто не посягал на те святыни, которые являются очень важными для всего русского православия как для украинцев, так и для россиян, и для всех наций, народов, которые входят в состав нашей церкви. К сожалению, есть угрозы того, что будут захваты монастырей, нас это очень это беспокоит», – сказал патриарх во время встречи с католикосом всех армян Гарегином II в Даниловом монастыре.

Он считает, что действия властей Украины при этом не говорят о них как о сторонниках европейских ценностей, передает ТАСС.

«В европейской стране, на виду у всей Европы, страна, которая провозглашает свою преданность европейскому выбору, нарушает права человека. Украинская православная церковь, каноническая православная церковь, сегодня дискриминируется. Искусственная группировка, созданная из двух раскольничьих группировок, канонически все равно остается раскольничьей», – заявил предстоятель Русской церкви.

По его словам, действия Константинопольского патриархата на Украине усугубили уже существующий в стране раскол, а также добавили новых проблем.

«Вмешательство Константинополя не помогло укреплению единства украинского православия, не решило ни одной проблемы, создало новые проблемы. И эти проблемы касаются не только Украины, но всей нашей православной семьи», – резюмировал патриарх.

Ранее «ПЦУ» заявила об открытии первого своего прихода за рубежом.

В середине марта радикалы из «ПЦУ» попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Киевской области, а в начале марта сторонники «новой церкви» Украины при помощи бойцов «Правого сектора*» завладели храмом Преображенской религиозной общины, избив прихожан.